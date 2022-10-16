Украинская ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка
2022-10-16
09:37
Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о попадании ракеты HIMARS в здание донецкой администрации.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что утром подвергся обстрелу со стороны украинской армии подвергся Ворошиловский район города, при этом одна из ракет HIMARS попала в здание администрации.
"По нашим данным Донецк был обстрелян из н.п. Курахово. Выпущено три ракеты из РСЗО M142 HIMARS, одна из которых попала в здание администрации города", — написал Кулемзин в Telegram.
Мэр Донецка дополнил, что украинская армия выпустила еще три 155-милимитровых снаряда по городу из н.п.Орловка.
Опубликовано: Максим Алексеев
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