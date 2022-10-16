В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской , Черкасской, Полтавской областях и столице Украины объявили воздушную тревогу.

Украинское издание "Страна.ua" сообщает об объявлении воздушной тревоги в Киевской, Черкасской, Полтавской областях и столице страны.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве, области и соседних регионах", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры Украины выведено из строя электрооборудование Ладижинской ТЭС в Винницкой области. Крупнейшая горнодобывающая компания страны, Ferrexpo прекратила работу из-за перебоев подачи электроэнергии.