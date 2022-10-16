Стремоусов рассказал о ситуации на фронте в районе Херсона
2022-10-16
10:07
Кирилл Стремоусов назвал ситуации на линии фронта в Херсонской области контролируемой.
Глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал ситуацию на фронте контролируемой.
"Все хорошо. Без существенных изменений. Украинская армия зализывает раны после провала наступления на Херсон", — рассказал чиновник.
Ранее сообщалось, что украинская армия предприняла наступление в Херсонской области на Бериславском направлении.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS мэрию Донецка
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия