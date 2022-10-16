Стремоусов рассказал о ситуации на фронте в районе Херсона

Кирилл Стремоусов назвал ситуации на линии фронта в Херсонской области контролируемой.

Глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал ситуацию на фронте контролируемой.

"Все хорошо. Без существенных изменений. Украинская армия зализывает раны после провала наступления на Херсон", — рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что украинская армия предприняла наступление в Херсонской области на Бериславском направлении.