В Пекине открылся 20-й съезд Коммунистической партии Китая

Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая начал работу в Доме народных собраний в Пекине.

16 октября в Доме народных собраний в Пекине открылся 20-й съезд правящей Коммунистической партии Китая, который закроется 22 октября. За неделю съезда КПК 2296 делегатов со всех уголков Китая определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство.

На следующий день пройдёт первый пленум ЦК 20-го созыва, в ходе которого состоится назначение высшего руководства Китая на ближайшие 5 лет. Эксперты ожидают, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.