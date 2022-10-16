В Пекине открылся 20-й съезд Коммунистической партии Китая
2022-10-16
10:15
Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая начал работу в Доме народных собраний в Пекине.
16 октября в Доме народных собраний в Пекине открылся 20-й съезд правящей Коммунистической партии Китая, который закроется 22 октября. За неделю съезда КПК 2296 делегатов со всех уголков Китая определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство.
На следующий день пройдёт первый пленум ЦК 20-го созыва, в ходе которого состоится назначение высшего руководства Китая на ближайшие 5 лет. Эксперты ожидают, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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