Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих войск на границе

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих приграничных позиций со стороны подразделений армянской армии.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций своих войск со стороны подразделений армянской армии. Огонь велся сразу с трех направлений, рассказали в военном ведомстве.

"В ночь на 16 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелам из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана",— сообщает пресс-служба МО Азербайджана

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ответ на агрессивные действия армянской армии были предприняты "адекватные ответные меры".