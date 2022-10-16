Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих войск на границе

2022-10-16

10:50

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих приграничных позиций со стороны подразделений армянской армии.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций своих войск со стороны подразделений армянской армии. Огонь велся сразу с трех направлений, рассказали в военном ведомстве.

"В ночь на 16 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелам из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана",— сообщает пресс-служба МО Азербайджана

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ответ на агрессивные действия армянской армии были предприняты "адекватные ответные меры".

Опубликовано: Максим Алексеев







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