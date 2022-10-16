Fox News: Байден - это безответственный ребенок
2022-10-16
11:05
В эфире американского телеканала Fox News раскритиковали президента страны Байдена.
Американского президента вновь раскритиковали в эфире известного телевизионного канала Fox News.
Главу Соединенных Штатов и всю партию демократов назвали детьми, которые не берут ответственность за свои действия.
"Байден и демократы — как маленький ребёнок, который не хочет брать на себя ответственность. [Президент] витает в мире грёз", - сказал в эфире сенатор Рик Скотт.
Отметим, что это уже далеко не первый случай жесткой критики в адрес Байдена.
Опубликовано: Николай Скира
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