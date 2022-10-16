Fox News: Байден - это безответственный ребенок

В эфире американского телеканала Fox News раскритиковали президента страны Байдена.

Американского президента вновь раскритиковали в эфире известного телевизионного канала Fox News.

Главу Соединенных Штатов и всю партию демократов назвали детьми, которые не берут ответственность за свои действия.

"Байден и демократы — как маленький ребёнок, который не хочет брать на себя ответственность. [Президент] витает в мире грёз", - сказал в эфире сенатор Рик Скотт.

Отметим, что это уже далеко не первый случай жесткой критики в адрес Байдена.