Су Цзиньпин: КНР должна повысить свою безопасность в ядерной сфере
2022-10-16
11:07
Глава КНР Су Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной и космической сферах.
Выступая на заседании XX съезда КП Китая глава КНР Су Цзиньпин заявил, что страна должна повысить безопасность в ядерной и космической сферах, а также ключевых отраслях инфраструктуры.
"Необходимо усиливать строительство системы обеспечения безопасности в ключевых отраслях экономики, космической и ядерной сферах", — сказал он.
ХХ съезд Коммунистической партии Китая пройдет с 16 по 22 октября. В мероприятии примут участие около 2,5 тысячи делегатов. По итогам съезда будет принято решение о назначении нового руководства партии. Предполагается, что Су Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
Бывшая пассия Джареда Лето, россиянка Валерия Кауфман выходит замуж за миллиардера
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Миллер: Россия прекратит поставки газа в Европу при введени потолка цен
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия