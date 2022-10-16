Су Цзиньпин: КНР должна повысить свою безопасность в ядерной сфере

Глава КНР Су Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной и космической сферах.

Выступая на заседании XX съезда КП Китая глава КНР Су Цзиньпин заявил, что страна должна повысить безопасность в ядерной и космической сферах, а также ключевых отраслях инфраструктуры.

"Необходимо усиливать строительство системы обеспечения безопасности в ключевых отраслях экономики, космической и ядерной сферах", — сказал он.

ХХ съезд Коммунистической партии Китая пройдет с 16 по 22 октября. В мероприятии примут участие около 2,5 тысячи делегатов. По итогам съезда будет принято решение о назначении нового руководства партии. Предполагается, что Су Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.