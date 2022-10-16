Заместитель главы администрации Херсонской области заявил, что надежды украинской армии о новом наступлении полностью разрушены.

Заместитель главы администрации Запорожской области Кирилл Стремоусов заявил, что слаженные действия подразделений российской армии полностью похоронили надежды Киева на новое наступление.

"Все укронацисты разбиты на Херсонском направлении. Надежды украинских войск о наступлении разрушены", — сказал он.

Кирилл Стремоусов подчеркнул, что "все укронацисты, которые хотят сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле",