На Тайване отреагировали на слова Су Цзиньпина о применении военной силы
2022-10-16
11:41
В канцелярии президента Тайваня заявили, что страна никогда не пойдет ни на какие компромиссы по вопросам свободы и демократии.
Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента Тайваня сообщила, что Тайбей никогда не откажется от своего суверенитета и не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах свободы и демократии.
Население острова выступает резко против принципа "одна страна - две системы".
Ранее сообщалось, что Су Цзиньпин, выступая на XX съезде коммунистической партии КНР заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму Тайваня любыми возможными средствами, включая применение военной силы.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
Бывшая пассия Джареда Лето, россиянка Валерия Кауфман выходит замуж за миллиардера
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Миллер: Россия прекратит поставки газа в Европу при введени потолка цен
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия