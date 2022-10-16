На Тайване отреагировали на слова Су Цзиньпина о применении военной силы

В канцелярии президента Тайваня заявили, что страна никогда не пойдет ни на какие компромиссы по вопросам свободы и демократии.

Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента Тайваня сообщила, что Тайбей никогда не откажется от своего суверенитета и не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах свободы и демократии.

Население острова выступает резко против принципа "одна страна - две системы".

Ранее сообщалось, что Су Цзиньпин, выступая на XX съезде коммунистической партии КНР заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму Тайваня любыми возможными средствами, включая применение военной силы.