Global Times: МИД Китая призвал граждан покинуть Украину
2022-10-16
11:54
Китайское издание сообщило о призывах внешнеполитического ведомства страны к гражданам покинуть Украину.
Китайское государственное издание Global Times сообщила о призывах МИД Китая к своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в эту страну.
Гражданам Китая, которые находятся на территории Украины рекомендуют "усилить меры предосторожности", Посольство КНР готово оказать всяческое содействие в организации выезда за пределы Украины.
Ранее с аналогичными призывами к своим гражданам выступало посольство США в Киеве.
Опубликовано: Максим Алексеев
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