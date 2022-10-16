Global Times: МИД Китая призвал граждан покинуть Украину

Китайское издание сообщило о призывах внешнеполитического ведомства страны к гражданам покинуть Украину.

Китайское государственное издание Global Times сообщила о призывах МИД Китая к своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в эту страну.

Гражданам Китая, которые находятся на территории Украины рекомендуют "усилить меры предосторожности", Посольство КНР готово оказать всяческое содействие в организации выезда за пределы Украины.

Ранее с аналогичными призывами к своим гражданам выступало посольство США в Киеве.