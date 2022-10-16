Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в Белгородской области

2022-10-16

12:17

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту террористического акта на полигоне под Белгородом.

В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения.

"Двумя гражданами одной из стран СНГ совершен теракт на полигоне в Белгородской области, заявили в Минобороны России", - информирует агентство ТАСС.

Напомним, 15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двое неизвестных открыли огонь по мобилизованным добровольцам, готовящимся к спецоперации.

Опубликовано: Дарья Васнецова







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