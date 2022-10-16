Старые специи: эксперты объяснили, насколько они опасны

Специалисты в рыночных приправах сальмонеллу или плесень не нашли, но больше 3-5 лет хранить пряности не советуют.

Кто не любит делать запасы продуктов? Но иногда такое качество может сыграть злую шутку: запасливые граждане потом задаются вопросом: можно ли употреблять старые заготовки?

То же можно сказать и о специях. Если одни утверждают, что срока годности для их хранения нет, но другие предостерегают, что от просроченных перца или шафрана может пострадать здоровье.

Редакторы передачи "Еда живая и мертвая" на НТВ решили расставить точки над i и проверить старые специи вместе с одной из российских лабораторий федерального значения. На рынке для этого закупили 600 граммов разных видов приправ.

Специалисты утверждают: если хранить специи правильно, даже через 4 года в них не будет плесени. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Московской области таковой в покупных приправах и не обнаружили.

Сальмонеллу также не нашли. К слову, в пряностях есть натуральные консерванты - дубильные вещества, гликозиды и терпены, которые подавляют рост микроорганизмов. Но со временем специи все равно становятся хуже.

Как долго вообще их можно хранить? Палочки корицы, зёрна кориандра, перец горошком - около пяти лет. Но порошковые приправы теряют кулинарные и вкусовые достоинства уже через 2-3 года.

Но есть возможность найти применение и старым приправам. К примеру, с помощью куркумы и шафрана можно покрасить ткани и пряжу. А острый перец способен отпугивать вредных насекомых с огорода.