Опасные страны для путешествия куда не стоит ехать рядовому туристу
2022-10-16
12:25
К великому сожалению туристам, в некоторых красивых местах, богатых достопримечательностями, находиться довольно опасно. Причиной могут быть гражданские войны, различные столкновения и своеобразные законы.
Сомали
Это название довольно часто упоминается в новостных сводках.
Оно широко известно благодаря сомалийским пиратам, которые захватывают суда и требуют выкуп, а иногда и просто обворовывают.
Это место – настоящий рай для дайверов. Ведь там можно найти пляжи с кристальной водой и невероятно чистой нетронутой туристами прибрежной зоной.
Так как данное государство придерживается строгих мусульманских взглядов, находиться на пляже и купаться можно только в одежде.
Северная Корея
Хотя в этом государстве и не ведутся войны, там опасно находиться потому, что за малейший проступок можно очутиться в местах лишения свободы.
Чтобы попасть в Северную Корею, нужно пройти строгую проверку. Делать фотографии можно только по специальному разрешению.
Многие туристы хотят попасть в это место, чтобы своими глазами увидеть Небесное озеро, образовавшееся в кратере после извержения вулкана, а также знаменитую гостиницу Рюген.
Сирия
В этой стране также не утихают волнения, связанные с борьбой между повстанцами и правительственными войсками.
Туристы хотят попасть в Сирию, чтобы ознакомиться с ее великой историей.
На этих землях находились такие великие государства, как Арабский Халифат, Персия, Месопотамия, Ассирия, Финикия.
Особую ценность представляет Дамаск – столица Сирии, в котором находится множество памятников архитектуры, построенных в 12 и 13 веках.
Ирак
Ирак является одной из самых горячих точек, где не утихают военные конфликты. Но именно на этом месте возникла Вавилонская цивилизация.
В 85 км от Багдада находятся руины Вавилона, вокруг которых сосредоточен огромный интерес.
Именно поэтому Ирак интересен не только для обычных туристов, но и для историков, археологов и ученых, которые из года в год исследуют эту местность.
Республика Гаити:
Данное государство также славиться неописуемыми природными красотами, что и является магнитом для туристов. Гаити является одной из самых бедных и неуравновешенных стран.
Там трудно найти сотрудников полиции, потому часто город находится под контролем различных группировок. Кроме того, там очень сложно купить такие элементарные вещи, как, скажем, воду или батарейки.
Опубликовано: Игнат Ветров
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