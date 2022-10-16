Опасные страны для путешествия куда не стоит ехать рядовому туристу

К великому сожалению туристам, в некоторых красивых местах, богатых достопримечательностями, находиться довольно опасно. Причиной могут быть гражданские войны, различные столкновения и своеобразные законы.

Сомали

Это название довольно часто упоминается в новостных сводках.

Оно широко известно благодаря сомалийским пиратам, которые захватывают суда и требуют выкуп, а иногда и просто обворовывают.

Это место – настоящий рай для дайверов. Ведь там можно найти пляжи с кристальной водой и невероятно чистой нетронутой туристами прибрежной зоной.

Так как данное государство придерживается строгих мусульманских взглядов, находиться на пляже и купаться можно только в одежде.

Северная Корея

Хотя в этом государстве и не ведутся войны, там опасно находиться потому, что за малейший проступок можно очутиться в местах лишения свободы.

Чтобы попасть в Северную Корею, нужно пройти строгую проверку. Делать фотографии можно только по специальному разрешению.

Многие туристы хотят попасть в это место, чтобы своими глазами увидеть Небесное озеро, образовавшееся в кратере после извержения вулкана, а также знаменитую гостиницу Рюген.

Сирия

В этой стране также не утихают волнения, связанные с борьбой между повстанцами и правительственными войсками.

Туристы хотят попасть в Сирию, чтобы ознакомиться с ее великой историей.

На этих землях находились такие великие государства, как Арабский Халифат, Персия, Месопотамия, Ассирия, Финикия.

Особую ценность представляет Дамаск – столица Сирии, в котором находится множество памятников архитектуры, построенных в 12 и 13 веках.

Ирак

Ирак является одной из самых горячих точек, где не утихают военные конфликты. Но именно на этом месте возникла Вавилонская цивилизация.

В 85 км от Багдада находятся руины Вавилона, вокруг которых сосредоточен огромный интерес.

Именно поэтому Ирак интересен не только для обычных туристов, но и для историков, археологов и ученых, которые из года в год исследуют эту местность.

Республика Гаити:

Данное государство также славиться неописуемыми природными красотами, что и является магнитом для туристов. Гаити является одной из самых бедных и неуравновешенных стран.

Там трудно найти сотрудников полиции, потому часто город находится под контролем различных группировок. Кроме того, там очень сложно купить такие элементарные вещи, как, скажем, воду или батарейки.