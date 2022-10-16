Роскошь белоснежных пляжей Бора-Бора — знаменитая зона отдыха респектабельных отдыхающих

Наличие серебристо- розовой лагуны делает ее своего рода жемчужиной Тихоокеанского региона. Расположен этот остров, к западу от Таити свыше 200 км.

Отеману, является массивом с высочайшей точкой - 727метров. Кроме того Бора-Бора находится внутри коралловых рифов и островов. Часть, которых обустроены под гостиницы и аэропорты.

В целях уединения - этот красочный уголок идеальное пространство. Отдыхающим очень нравятся белоснежные пляжи. Совершенно неповторимы здесь закаты и рассветы.

Бора-Бора восхищает своей красотой, богатый подводный мир лагуны является главным развлечением. Обследовать его можно с помощью трубки и ласт или погрузиться с аквалангом.

Чтобы покормить акул, вам непременно нужно посетить «коралловый сад» А также погрузиться в лагуну с аквалангом и при участии инструктора покормить барракуд.

Оставит яркие воспоминания «дорога скатов», которая заключается в том, что находясь под водой в каком-то месте, вы сможете самостоятельно познакомиться с разнообразием скатов.

Любителям плавать под водой стоит проследовать в Тупитупити, где есть возможность увидеть богатый подводный мир. Стоимость подобного погружения достаточно невысокая.

При помощи вездеходов, вы можете попасть вглубь острова, где можно насладиться красотами природы, видами исторических храмов и гор. Если же вы не из робкого десятка, то можете освоить это расстояние сами, в ходе прогулки. В целях безопасности в таких походах, всегда принимает участие проводник.

Если вы отправитесь на небольшой остров-моту, то познакомитесь с коренными жителями и узнаете о традициях Бора-Бора.

Тут вам проведут экскурсию по живописным местам, расскажут о древних рецептах по приготовлению еды, а изящная таитянка научит вас правильно надевать парео, сделанное из отреза ткани.

Мужчина из числа коренных жителей покажет, как в стародавние времена разбивали кокос. Стоимость этого удовольствия сравнительно невысока. Здесь вы отведаете великолепную пищу: блюда из хлебного дерева, рыбу, ананасы, насладитесь местным колоритом.

Безусловно, Бора-Бора — это райский уголок уединенного отдыха. Фаре создают чувство умиротворенности, дополняемые еле слышным плеском волн.