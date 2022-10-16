Сейшелы - кусочек Рая на земле, в котором мечтают побывать многие туристы

Они притягивают художников и режиссеров. Здесь снимали знаменитую «Голубую лагуну», а фоторепортажи с островов украшают развороты модных глянцевых журналов мира.

Для того, чтобы насладиться в полной мере Сейшелами, нужно сделать некое «предисловие» к своему визиту сюда. Не стоит лететь самолетом! Круиз – вот лучший способ прибыть на Сейшелы.

Комфортабельный лайнер, расслабляющая обстановка и первоклассный сервис – именно так нужно путешествовать. Сегодня есть множество компаний, организовывающих такие туры.

Здесь вам помогут проложить самый живописный и увлекательный маршрут морского вояжа.

Что в первую очередь посетить на Сейшелах? Конечно Викторию-это самая маленькая столица мира, находится она на главном острове архипелага-Маэ.

А вот на острове Праслин вы сможете увидеть известную многим пальму coco-de-mer, каждый орех которой весит около 20 кг.

Легенда Праслина гласит, что это и есть запретный плод Адама и Евы. Здесь растут древовидные папоротники, редкие виды пальм, панданусы, которых уже почти не осталось в мире.

Песок на Сейшелах – самый белый и мелкий на всей планете. Он похож на тот, что использовался в старинных песочных часах. Удивительные животные населяют эту местность в Индийском океане.

Посмотреть на подводный мир Сейшел приезжают дайверы со всего мира, а огромные альдабрские черепахи, весом до 250 кг – настоящие долгожители (их возраст составляет около 150 лет).

Сейшельский архипелаг привлекает охотников за сокровищами – ведь коралловые рифы скрывают сотни затонувших кораблей, которые так манят сундуками с золотом и драгоценностями.

А еще на весь мир славится остров Ла Дига, знаменитый совершенно черными вулканическими скалами.

Здесь нет транспорта, а туристам предлагают покататься на воловых упряжках с настоящим автомобильным номером.

Побывав на Сейшелах, вы обязательно должны посетить собор Непорочного Зачатия, построенный еще в начале XX века.

Посреди центральной площади возвышается «Часовая башня», являющаяся копией в миниатюре лондонских «Башенных часов». Кроме того, здесь расположен удивительный Ботанический сад Мон-Флери и всемирно известный сад орхидей.

Насладившись сполна купанием в лазоревом море и знойным солнцем Сейшел, вы с радостью окунетесь в ночную прохладу. Можно посетить казино, устроить пикник на берегу океана или же упоенно слушать народную музыку и отдаться ритмам традиционных танцев сега.