Алена Апина выиграла суд у Первого канала, получив 150 тысяч рублей за перепевку «Бухгалтера» Альбиной Джанабаевой

Тяжба длилась долгие месяцы, и наконец стало известно, что закон занял сторону экс-солистки группы «Комбинация».

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева два года назад исполнила в шоу «Три аккорда» кавер на композицию группы «Комбинация».Запись передачи попала в сеть интернет, и его заметила правообладатель, сообщает СтарХит.

Увидев, что коллега перепела хит "Бухгалтер", Алена Апина как автор текста сочла возмутительным исполнение трека без разрешения.

Тяжба длилась долгие месяцы, и наконец стало известно, что закон на стороне экс-солистки группы «Комбинация». Руководство канала должно выплатить певице 150 тысяч рублей - как главному правообладателю.

Песня «Бухгалтер» была написана в 1991-м году. Ее исполняли солисты группы «Комбинация» Алена Апина и Татьяна Иванова. Ранее, после иска о защите авторских прав, видео с выступлением Джанабаевой было заблокировано Роскомнадзором.

58-летняя певица продолжает выступать на сцене. Апина Апина участвует в концертах, выпускает новые композиции, дает интервью.