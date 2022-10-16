Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины
2022-10-16
12:51
Украинские СМИ сообщили, что практически во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
В воскресенье днём, 16 октября 2022 года, украинская интернет-газета «Страна», со ссылкой на представителей областных администраций, сообщила читателям о том, что практически во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что сигнал воздушной тревоги объявлен из-за высоко риска «прилётов» со стороны России по объектам военного управления и энергетики Украины, виду чего местные власти призывают граждан немедленно направиться в укрытия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
CNBC: Китай снова предостерег США от вмешательства в тайваньский вопрос
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
19Fortyfive: стратегия президента США Байдена может привести мир к ядерной войне
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия