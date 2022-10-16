Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины

Украинские СМИ сообщили, что практически во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

В воскресенье днём, 16 октября 2022 года, украинская интернет-газета «Страна», со ссылкой на представителей областных администраций, сообщила читателям о том, что практически во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги объявлен из-за высоко риска «прилётов» со стороны России по объектам военного управления и энергетики Украины, виду чего местные власти призывают граждан немедленно направиться в укрытия.