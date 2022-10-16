Быстро и недорого: эксперты рассказали, как самим сделать идеальный грунт для рассады
2022-10-16
13:34
За основу можно взять верхний слой лугового грунта, переморозить его и пополнить полезными компонентами.
Каждый знает, что здоровье растения и урожайность напрямую зависят от качества грунта. Его можно купить в магазине, но опытные дачники стараются заготовить его сами.
С огорода при этом брать почву рискованно. Ее желательно взять с поля-луга - верхний плодородный слой. Чтобы окончательно быть уверенным в качестве земли, ее нужно проморозить.
Для этого - расфасовать в емкости, поставить в холодное место (допустим, гараж). Мороз выморозит всю влагу - вместе с возможными вредителями. Плюс такой основы в том, что после переезда рассады на грядку она не будет переживать большой стресс.
Но для питательности почву можно разбавить покупным грунтом - примерно на треть. К взятому с огорода грунту нужно добавить также крупнозернистый речной песок, а также кокосовый субстрат. В принципе, кокосом можно даже заменить песок: он рыхлит и проветривает грунт, хорошо держит влагу.
Неплохие заменители кокоса и песка – перлит и вермикулит.
"Правильный" грунт для рассады можно проверить на качество во влажном состоянии: при попытке спрессовать почву в кулак она некоторое время должна держать форму.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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