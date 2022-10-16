Быстро и недорого: эксперты рассказали, как самим сделать идеальный грунт для рассады

За основу можно взять верхний слой лугового грунта, переморозить его и пополнить полезными компонентами.

Каждый знает, что здоровье растения и урожайность напрямую зависят от качества грунта. Его можно купить в магазине, но опытные дачники стараются заготовить его сами.

С огорода при этом брать почву рискованно. Ее желательно взять с поля-луга - верхний плодородный слой. Чтобы окончательно быть уверенным в качестве земли, ее нужно проморозить.

Для этого - расфасовать в емкости, поставить в холодное место (допустим, гараж). Мороз выморозит всю влагу - вместе с возможными вредителями. Плюс такой основы в том, что после переезда рассады на грядку она не будет переживать большой стресс.

Но для питательности почву можно разбавить покупным грунтом - примерно на треть. К взятому с огорода грунту нужно добавить также крупнозернистый речной песок, а также кокосовый субстрат. В принципе, кокосом можно даже заменить песок: он рыхлит и проветривает грунт, хорошо держит влагу.

Неплохие заменители кокоса и песка – перлит и вермикулит.

"Правильный" грунт для рассады можно проверить на качество во влажном состоянии: при попытке спрессовать почву в кулак она некоторое время должна держать форму.