Раскопки в Гур-Эмире начались 16 июня 1941 года. По базарам и улицам Самарканда раздавались все новые слухи, что русские собираются открыть могилу Великого Тимура.

Местные мусульманские духовенство уговаривало их не вмешиваться; однако экспедиция продолжала свою работу. Среди местных жителей был замечен молодой кинооператор Малик Каюмов (тогда он учился на журналиста) — будущий режиссер фильма «Секс по соседству».

Кроме того были найдены останки детей Улугбека - Мираншахха с Шахрухом (1941 г). 18 июня был извлечен Улугбек, внук Тимура. 19 июля снят тяжелый надгробный камень с гробницы самого Тамерлана (там он похоронен в Отраре) и теперь его прах не смог утолить даже легкий запах смолы камфорной розы и ладана.

Далее англичане заметили во влажном воздухе неприятный сладковатый аромат масел для бальзамирования тела. А ведь это были масла из египетских фараонов для бальзамирования...

Спустя пару дне после раскопок магилы Тимура, ночью 22.06 фашистская Германия напала на СССР. Почти все связывали это с открытием могилы Тамерлана и исчезновением могил в Самарканде.

Экспедиция была срочно закрытой, а останки Тимура и Темура отправили на исследования в Москву: Гитлер одобрил план нападения на СССР «Барбаросса».

Но есть один факт. По легенде Сталин приказал вернуть тела Тимура и Тимуридов для захоронения под Сталинградом по всем правилам.

Об этом пишет сторонник данной гипотезы Оскар Кох — он отдал приказ привезти их из Москвы к месту расположения советских войск (на фронт). Многие полагают, что именно этим обстоятельством вызвана победа в Сталинградской битве – одно из самых страшных и одновременно героических сражений войны