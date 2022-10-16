Звезда фильма «Блондинка» Ана де Армас рассказала, что у нее общего с Мэрилин Монро
2022-10-16
14:01
Актриса считает, что киноиндустрия и сегодня мешает выйти артисткам из навязываемого типажа, с которым боролась Монро.
Звезда нашумевшей ленты "Блондинка" Ана де Армас стала лицом нового номера Hollywood Authentic. В образе Мэрилин Монро ее запечатлел английский фотограф Грег Уильямс, сообщает Сплетник.ру.
Актриса рассказала изданию, что у нее общего с культовой звездой Голливуда. По словам Аны, она не сразу поверила, что эта роль ей подходит, потому что изначально не находила ничего, что связывало ее с Монро.
"Но, изучив ее биографию, увидела неожиданные параллели в наших жизнях. Это во многом связано с тем, что Монро, будучи женщиной, существовала в той среде, которая ее пыталась эксплуатировать,а она сама пыталась заставить окружение воспринимать себя, как серьезную актрису", - Ана де Армас призналась, что это ей близко.
По словам актрисы, киноиндустрия с тех пор мало изменилась, и акулы бизнеса по-прежнему мешают артисткам выйти за рамки навязываемого типажа.
Работу Аны де Армас в ленте "Блондинка" критики оценивают в основном положительно, хотя сам фильм вызвал много споров. Ее создателей обвинили в том, что они не показали, какой Мэрилин была в реальной жизни, а только эксплуатировали привлекательный образ "страдающей красотки".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
Newsweek: в Украине признали НАТО фактической стороной конфликта с Россией
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
CNN: Пакистан недоволен позицией президента США Байдена по ядерным арсеналам
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия