Звезда фильма «Блондинка» Ана де Армас рассказала, что у нее общего с Мэрилин Монро

Актриса считает, что киноиндустрия и сегодня мешает выйти артисткам из навязываемого типажа, с которым боролась Монро.

Звезда нашумевшей ленты "Блондинка" Ана де Армас стала лицом нового номера Hollywood Authentic. В образе Мэрилин Монро ее запечатлел английский фотограф Грег Уильямс, сообщает Сплетник.ру.

Актриса рассказала изданию, что у нее общего с культовой звездой Голливуда. По словам Аны, она не сразу поверила, что эта роль ей подходит, потому что изначально не находила ничего, что связывало ее с Монро.

"Но, изучив ее биографию, увидела неожиданные параллели в наших жизнях. Это во многом связано с тем, что Монро, будучи женщиной, существовала в той среде, которая ее пыталась эксплуатировать,а она сама пыталась заставить окружение воспринимать себя, как серьезную актрису", - Ана де Армас призналась, что это ей близко.

По словам актрисы, киноиндустрия с тех пор мало изменилась, и акулы бизнеса по-прежнему мешают артисткам выйти за рамки навязываемого типажа.

Работу Аны де Армас в ленте "Блондинка" критики оценивают в основном положительно, хотя сам фильм вызвал много споров. Ее создателей обвинили в том, что они не показали, какой Мэрилин была в реальной жизни, а только эксплуатировали привлекательный образ "страдающей красотки".