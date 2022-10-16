Глава правительства Баварии: наступила пора защищать города Германии средствами ПВО

Возглавляющий баварское правительство Маркус Зедер в интервью Bild am Sonntag заявил, что небо над Германией нужно защищать силами ПВО.

Комментируя передачу ВСУ систем ПВО IRIS-T SLM политик указал, что наступил момент когда нужно не только помогать партнерам, теперь есть угроза и германским городам.

По словам Зедера силы бундесвера должны развернуть над городами фатерлянда защитные зонтики, способные отразить любой удар с воздуха и обеспечить немцам спокойную жизнь.

Ракеты и зенитные комплексы должны по его словам защитить Германию от Путина.