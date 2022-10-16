Глава правительства Баварии: наступила пора защищать города Германии средствами ПВО
2022-10-16
14:02
Возглавляющий баварское правительство Маркус Зедер в интервью Bild am Sonntag заявил, что небо над Германией нужно защищать силами ПВО.
Комментируя передачу ВСУ систем ПВО IRIS-T SLM политик указал, что наступил момент когда нужно не только помогать партнерам, теперь есть угроза и германским городам.
По словам Зедера силы бундесвера должны развернуть над городами фатерлянда защитные зонтики, способные отразить любой удар с воздуха и обеспечить немцам спокойную жизнь.
Ракеты и зенитные комплексы должны по его словам защитить Германию от Путина.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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