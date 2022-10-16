Миллионы граждан Германии вынуждены отказаться от питомцев
2022-10-16
14:36
По сообщению издания Bild санкционный кризис уже ударил по жизни множества немцев, причем страдают домашние животные.
Рост цен сказывается не только на повседневной жизни простых немцев, под угрозой оказалось само существование их домашних питомцев.
Цены выросли на корм и ветеринарные услуги. Сейчас у германских обывателей уже не стоит вопрос когда сводить пса на зубную профилактику, немцы не знают чем кормить собственных собак и кошек.
Работники приютов для животных констатируют резкое увеличение сдач домашних животных и опасаются, что в ближайшее время счет пойдет на миллионы.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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