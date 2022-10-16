Боец ММА Саша Стоун подарил певице Вале Карнавал автомобиль за 10 миллионов рублей

Пара познакомилась во время съемок «Звезд в Африке». Отношения развивались стремительно, и в мае нынешнего года предложил Вале выйти за него замуж.

Хотя до дня рождения блогерши Вали Карнавал еще несколько недель, будущая именинница уже начала получать подарки. Влюбленный в нее боец ММА Саша Стоун вручил певице ключи от золотистого BMW i8, который оценивается примерно в 10 миллионов рублей, сообщает 5-tv.ru.

На кадрах видно, что блогерша шокирована дорогим подарком. Первые минуты Валентина даже не могла поверить, что данный подарок на самом деле для нее.

Певица лишилась дара речи. Но потом постепенно пришла в себя, и уточнила, действительно ли теперь машина принадлежит ей.

Стоун в ответ пошутил, что завтра заберет авто, но потом пояснил: он хотел, чтобы невеста успела на ней прокатиться до наступления холодов. Потому и подготовил подарок заранее. Валентина Карнавал выложила видео машины.

«Я влюбилась в эту малышку давно, летом мы катались в Сочи на такой же в аренду! Ну и понеслось: все лето говорила, что хочу такую же в гараж, пару раз едва не купила. Это первый до такой степени дорогой подарок в моей жизни, и я до сих пор не понимаю, что происходит. А самый главный подарок — мужик мой!» - так певица подписала ролик.

Стоун и Карнавал познакомились во время съемок 2-го сезона шоу «Звезды в Африке». Отношения развивались стремительно. Молодой человек уже познакомил девушку со своими родителями, и в мае нынешнего года предложил Вале выйти за него замуж.