Дата коронации Карла III определена, торжества придется подождать до мая
2022-10-16
15:26
По сообщению из Букингемского дворца коронация нового британского монарха пройдет 6 мая 2023 года.
На тот момент монарху будет 73 года, и он окажется старейшим из монархов страны во время возложения короны.
Сама процедура будет проводиться в Вестминстере, а руководить ее станет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. совместно с королем коронуют и его супругу Камиллу.
Уже известно, что процедура коронации по велению монарха будет резко сокращена и продлится 1 час. Его матери понадобилось на это дело втрое больше времени.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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