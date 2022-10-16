Дата коронации Карла III определена, торжества придется подождать до мая

По сообщению из Букингемского дворца коронация нового британского монарха пройдет 6 мая 2023 года.

На тот момент монарху будет 73 года, и он окажется старейшим из монархов страны во время возложения короны.

Сама процедура будет проводиться в Вестминстере, а руководить ее станет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. совместно с королем коронуют и его супругу Камиллу.

Уже известно, что процедура коронации по велению монарха будет резко сокращена и продлится 1 час. Его матери понадобилось на это дело втрое больше времени.