«Вынесла мозг»: стилист Александр Рогов рассказал о своей работе с актрисой Ингеборгой Дапкунайте

Высказав множество претензий, звезда ушла с площадки, а потом вернулась и сказала, что готова не все, что ей предложат.

Стилисту Александру Рогову за его долгую карьеру пришлось организовывать множество фотосессий для модных журналов и работать со звездами разной величины. Но больше всего Рогова поразила выходка актрисы Ингеборги Дапкунайте, сообщает СтарХит.

Во время интервью со Светланой Бондарчук на Youtube-канале «Света вокруг света» стилист поделился воспоминаниями. Дапкунайте с первого взгляда показалась Александру весьма капризной особой. Ведущий модных телепередач на СТС предположил, что работать с актрисой будет тяжело.

«Мы запустили процесс, и она всем вынесла мозг. Заявила: «Это плохо, так я не оденусь. Косметика не такая, мне нужна гипоаллергенная. Свет стоит неправильно». И ушла», — поделился стилист.

Высказав свои претензии, Дапкунайте покинула площадку, но пообещала вернуться. Стилист уточнил: пока актриса отсуствовала, он попросил свою команду быть максимально тактичной.

«Просто, пожалуйста, молчим. Делаем то, что скажет, потому что она на личности не переходила», — говорил стилист коллегам.

Но Дапкунайте быстро вернулась и удивила всех заявлением. «Вы прошли проверку. Что надо делать? Валяться на полу? На лестницу лезть? Я полезу!» — и со смехом согласилась на все условия.

Рогов также отметил: со звездами большой величины сотрудничать проще. Они не предъявляют невыполнимых требований, и согласны работать в любых условиях.

«Чем выше звезда, тем меньше гонора», — заявил стилист. Сложности, по его словам, возникают с теми артистами, которые только начали свою карьеру либо редко появляются в громких премьерах.