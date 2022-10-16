Замглавы Херсонщины Кирилл Стремоусов: Украина получит зимой мат
2022-10-16
15:49
В своем канале Телеграм заместитель губернатора Херсонской области указал, что победа укровермахта невозможна в принципе, а официальному Киеву дадут мат в течение зимы.
Свои слова чиновник считает совершенно объективными, поскольку зависимость Киева от Запада абсолютная, а силы РФ безграничны.
Странам Запада уже надоело отправлять деньги и оружие силам ВСУ, которые бессмысленно исчезают словно в бездонной бочке.
А зимой Европа начнет просто замерзать, давление общественного мнения на правительства держав станет чудовищным. И Запад откажется от поддержки Киева, а сам Киев быстро сдуется.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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