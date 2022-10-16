В Кремле считаю НАТО де-факто участником конфликта в Украине
2022-10-16
15:51
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО де-факто участник конфликта в Украине, но на цели России это никак не влияет.
В эфире телеканала "Россия" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что де-факто Североатлантический альянс участник конфликта в Украине. Однако на глобальные цели Москвы это обстоятельство существенного влияния не оказывает.
"Это требует нашей внутренней мобилизации. Одно дело потенциал Украины, другое - ресурсы НАТО. Это дополнительная нагрузка", — сказал пресс-секретарь Кремля.
Ранее в интервью изданию Newsweek вице-премьер Украины Ольга Стефанишина поделилась мнением о том, что в ходе проведения специальной военной операции российской армии фактически противостоит блок НАТО.
Опубликовано: Максим Алексеев
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