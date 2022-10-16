Умерла на концерте: певец Ramil’ обещал помочь родным погибшей поклонницы

18-летнюю студентку Полину из Ачинска вынесли из зала во время концерта исполнителя в Красноярске.

Непоправимая трагедия произошла во время концерта певца Ramil’ в Коасноярске. Одной из фанаток звезды стало плохо, и охранники вынесли ее из зала сразу после разогрева, передали скорой.

Но, к сожалению, 18-летнюю студентку спасти не удалось. Предполагается, что девушка могла надышаться дымом, потому что стояла близко к сцене. Как сообщает Газета.ру, диджей много раз предупреждал, что рядом с дым-машиной стоять опасно.

Конкретные причины смерти девушки предстоит выяснить правоохранительным органом: было это проявлением скрытой болезни либо несоблюдением администрацией правил безопасности.

Роман Орлов (настоящие имя-фамилия певца) тем временем решил хоть чем-то помочь семье Полины. Исполнитель намерен перечислить родным девушки выручку от концерта. Он также посвятит ей песню, сообщает Рамблер.

«Я сказал ее маме, что очень важно в жизни оставить след после себя… Я хочу помочь ей в этом… Полиночка, ты будешь всегда в наших сердечках… Отныне каждый раз, когда будем петь песню «Ангелом», она будет для тебя…», - так написал Ramil’ в своем микроблоге.