В Беларуси предотвращена серия терактов
2022-10-16
16:06
Белорусские силовики задержали несколько диверсантов за попытку совершения серии терактов в Беларуси.
16 октября телеканал «Беларусь-1» сообщил, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии на территории Республики Беларусь.
Отмечается, что задержанные диверсанты были завербованы организацией BYPOL и беглой оппозицией. Заместитель главы Министерства внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич добавил, что «эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый и продвигаемый длительное время».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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