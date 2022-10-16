В Беларуси предотвращена серия терактов

Белорусские силовики задержали несколько диверсантов за попытку совершения серии терактов в Беларуси.

16 октября телеканал «Беларусь-1» сообщил, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии на территории Республики Беларусь.

Отмечается, что задержанные диверсанты были завербованы организацией BYPOL и беглой оппозицией. Заместитель главы Министерства внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич добавил, что «эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый и продвигаемый длительное время».