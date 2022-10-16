Авиация ВКС России начала прибывать в Беларусь

Авиационная составляющая региональной группировки войск начала прибывать в Беларусь из Российской Федерации.

В своем официальном Telegram-канале Министерство обороны Республики Беларусь сообщила о начале прибытия авиационного компонента региональной группировки войск из состава ВКС России.

"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая РГВ", — говорится в публикации.

Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что открытие второго фронта против Беларуси безумие, но Украину на эти действия толкает Запад.

Помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что российский компонент в региональной группировке войск составит 9 тысяч военнослужащих.