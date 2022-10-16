Англичанка посетила двести похорон незнакомых ей людей
2022-10-16
16:34
О необычном увлечении Джин Тренд-Хилл знают местные жители, и приглашают женщины на похороны людей, у которых нет семьи и друзей.
Любительница кладбищ из Лондона посетила двести похорон совершенно незнакомых ей людей. Такое "хобби" у 56-летней англичанки появилось после того, как она десять лет назад случайно попала на отпевание в церковь.
После смерти родителей 56-летняя Джин Тренд-Хилл могла часами бродить по кладбищу, фотографируя и зарисовывая красивые надгробия. В 2012-м году британка забрела в церковь во время отпевания и осталась до конца церемонии, потому что неудобно было уходить.
«После этого сотрудник кладбища спросил, не смогу ли я прийти на похороны ветерана, которому некому было отдать дань уважения. Я согласилась», — вспоминает англичанка.
Всего за десять лет британка успела побывать более чем на двухстах чужих похоронах. И не только в Британии, но и во Франции, Италии. Тренд-Хилл призналась, что, приезжая в новое место, первым делом ищет крематорий.
О необычном увлечении Джин знают местные жители, и приглашают женщины на похороны людей, у которых нет семьи и друзей.
Тренд-Хилл не только провожает умерших в последний путь, но еще и наводит на кладбищах порядок. Однажды женщина даже восстановила мемориальную доску английского архитектора Артура Бересфорда Пайта, который умер в 1934 году.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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