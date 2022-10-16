В Молдавии произошли столкновения полиции и протестующих
2022-10-16
16:43
В центре Кишинева протестующие устроили стычки с правоохранительными органами.
Участники антиправительственного протеста в центре Кишинева устроили стычки с представителями органов правопорядка. Организаторы акции просят участвующих не поддаваться на провокации.
Бессрочный протест сторонников оппозиционной партии "Шор" проходит с 18 сентября. Протестующие живут в палатках возле здания национального парламента.
На этой неделе власти Молдовы приняли новый закон о проведении акций протеста. В частности устанавливается, что продолжительность любой акции не должна превышать четырех часов. Дороги разрешается перекрывать только в выходные дни.
Опубликовано: Максим Алексеев
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