В Молдавии произошли столкновения полиции и протестующих

2022-10-16

16:43

В центре Кишинева протестующие устроили стычки с правоохранительными органами.

Участники антиправительственного протеста в центре Кишинева устроили стычки с представителями органов правопорядка. Организаторы акции просят участвующих не поддаваться на провокации.

Бессрочный протест сторонников оппозиционной партии "Шор" проходит с 18 сентября. Протестующие живут в палатках возле здания национального парламента. 

На этой неделе власти Молдовы приняли новый закон о проведении акций протеста. В частности устанавливается, что продолжительность любой акции не должна превышать четырех часов. Дороги разрешается перекрывать только в выходные дни.

Опубликовано: Максим Алексеев







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