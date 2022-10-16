Посольство Сербии в Украине прекратило работу

По соображениям безопасности дипломатическое представительство Сербии в Украине прекратило свою работу.

На сайте дипломатического представительства Сербии в Украине появилось сообщение, о временной приостановке работы. Решение принято из соображений безопасности.

"Посольство Республики Сербия в Украине временно закрыт с целью обеспечения безопасности своего персонала", — говорится в уведомлении.

Ранее МИД Сербии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в страну.