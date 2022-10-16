Посольство Сербии в Украине прекратило работу
2022-10-16
16:51
По соображениям безопасности дипломатическое представительство Сербии в Украине прекратило свою работу.
На сайте дипломатического представительства Сербии в Украине появилось сообщение, о временной приостановке работы. Решение принято из соображений безопасности.
"Посольство Республики Сербия в Украине временно закрыт с целью обеспечения безопасности своего персонала", — говорится в уведомлении.
Ранее МИД Сербии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в страну.
Опубликовано: Максим Алексеев
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