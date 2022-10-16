Мертвый Стив Джобс дал интервью искусственному интеллекту

Это произошло в подкасте известного телеведущего и актера из США Джо Рогана.

Это интервью было сгенерировано нейросетью и происходило в течение 20 минут.

Интервьюером был искусственный интеллект, а специальное программное обеспечение преобразовало текст ведущего и Джобса в голос.

Киберведущий сравнил покойного Стива с героем Патрика Суэйзи в фильме "Призрак" и назвал его "воспоминанием из прошлого".

После этого они поговорили о годах учеба Джобса в Рид-колледже, об изучении им буддизма, о проекте Apple.

Разработчики программного обеспечения сделали невероятное для генерации голоса легендарного бизнесмена, и нейросеть передала его максимально точно.