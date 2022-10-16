Мертвый Стив Джобс дал интервью искусственному интеллекту
2022-10-16
17:11
Это произошло в подкасте известного телеведущего и актера из США Джо Рогана.
Это интервью было сгенерировано нейросетью и происходило в течение 20 минут.
Интервьюером был искусственный интеллект, а специальное программное обеспечение преобразовало текст ведущего и Джобса в голос.
Киберведущий сравнил покойного Стива с героем Патрика Суэйзи в фильме "Призрак" и назвал его "воспоминанием из прошлого".
После этого они поговорили о годах учеба Джобса в Рид-колледже, об изучении им буддизма, о проекте Apple.
Разработчики программного обеспечения сделали невероятное для генерации голоса легендарного бизнесмена, и нейросеть передала его максимально точно.
Опубликовано: Наталья Павлова
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