Полиция применила слезоточивый газ на протестах в Париже

В Париже на акции протеста появились радикалы и начались провокации. Полиция применила слезоточивый газ.

16 октября тысячи людей вышли на улицы Парижа, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей. Французов не утраивают рост цен и отсутствие действенных мер по борьбе с изменением климата.

Участники протестов требуют повысить зарплаты и социальные выплаты, заморозить цены на электроэнергию, ввести налог на сверхприбыль и вкладывать деньги в экологические проекты. Их не устраивает рост цен на продукты и топливо, а также повышение пенсионного возраста.

Еще один повод для протестов – военная помощь Франции Украине. Поводом послужили поставки оружия и помощь в подготовке военных, которую Париж предложил Киеву.