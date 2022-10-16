Древние люди использовали растения для ароматизации пещер и спасения от комаров

Немецкие исследователи тщательно изучили ДНК растений, найденных в отложениях доисторической пещеры.

О результатах этого исследования рассказали в НИИ Зенкенберга (Германия).

Группа генетиков работала с ДНК отложений, взятых в первобытной пещере.

Они смогли идентифицировать 43 отряда растений.

Часть из них использовались в пищу, некоторые служили лекарством, какие-то использовались для изготовления шпагата и швейных ниток.

А ряд растений были схожи с современными, которые до наших дней используются для ароматизации воздуха и защиты от комаров.

Генетики считают, что анализ ДНК растений из пещерных отложений - замечательный способ изучить жизнь древних людей.