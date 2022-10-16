Сайты госорганов Болгарии атаковали хакеры из России
2022-10-16
17:44
Заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов рассказал Болгарскому телеграфному агентству, что атака хакеров на сайты госорганов страны 15 октября велась из России.
По его словам, удалось установить даже конкретное лицо, которое осуществляло кибератаку. Этот человек находится в российском Магнитогорске.
В субботу в Болгарии заявили о хакерской атаке на сайты президента, правительства и министерств Болгарии. В результате более десяти из них были заблокированы. Ответственность взяла на себя российская хакерская группа KillNet.
Опубликовано: Светлана Репина
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