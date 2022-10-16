Путин не собирается встречаться с замгенсека ООН, который приехал в Россию
2022-10-16
17:59
Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс находится в России. Однако пресс-секретарь пезидента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир путин не планирует встречаться с Гриффитсом.
Замгенсека ООН приехал в Москву, чтобы провести переговоры по зерновой сделке. Российскую сторону представляет заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. В переговорах также участвует генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.
По информации ТАСС, все встречи, которые Гриффитс проведет в Москве, пройдут в закрытом режиме. Цель его визита заключается в продлении и расширении зерновой сделки.
Опубликовано: Светлана Репина
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