Авиация армии РФ начала прибывать в Беларусь для участия в региональной группировке

Российские военные самолёты начали прилетать в Беларусь для размещения в рамках недавно созданной региональной группировки войск.

Вечером 16 октября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь сообщила, что в белорусское воздушное пространство вошли первые самолёты военно-космических сил России, которые будут размещены в стране в рамках создания региональной совместной группировки войск Союзного государства.

Примечательно, что многие жители Минска сообщали о том, что сегодня видели в небе над городом не менее трёх истребителей МиГ-31, которые не были экипированы ракетами.