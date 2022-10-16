Авиация армии РФ начала прибывать в Беларусь для участия в региональной группировке
2022-10-16
18:08
Российские военные самолёты начали прилетать в Беларусь для размещения в рамках недавно созданной региональной группировки войск.
Вечером 16 октября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь сообщила, что в белорусское воздушное пространство вошли первые самолёты военно-космических сил России, которые будут размещены в стране в рамках создания региональной совместной группировки войск Союзного государства.
Примечательно, что многие жители Минска сообщали о том, что сегодня видели в небе над городом не менее трёх истребителей МиГ-31, которые не были экипированы ракетами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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