На президентских выборах за Джо Байдена готовы проголосовать только 33% американцев
2022-10-16
18:12
Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом Fox News, на президентских выборах за Джо Байдена собираются голосовать только 33% респондентов. Еще 54% опошенных готовы поддержать другую кандидатуру.
Это самый низкий показатель поддержки действующего президента. В январе нынешнего года в его поддержку выступало 54% опрошенных. Но и тогда 60% респондентов высказывались против его переизбрания.
Среди сторонников Демократической партии поддержка Джо Байдена составляет 71%. Среди тех, кто поддерживает Республиканскую партию, 91% опрошенных собирается проголосовать за другого кандидата. Из независимых наблюдателей 13% высказались в поддержку Байдена, 54% - против.
Опубликовано: Светлана Репина
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