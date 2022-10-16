На президентских выборах за Джо Байдена готовы проголосовать только 33% американцев

Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом Fox News, на президентских выборах за Джо Байдена собираются голосовать только 33% респондентов. Еще 54% опошенных готовы поддержать другую кандидатуру.

Это самый низкий показатель поддержки действующего президента. В январе нынешнего года в его поддержку выступало 54% опрошенных. Но и тогда 60% респондентов высказывались против его переизбрания.

Среди сторонников Демократической партии поддержка Джо Байдена составляет 71%. Среди тех, кто поддерживает Республиканскую партию, 91% опрошенных собирается проголосовать за другого кандидата. Из независимых наблюдателей 13% высказались в поддержку Байдена, 54% - против.