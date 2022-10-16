Голый мужчина гулял по автодороге в Анапе и попал в больницу
2022-10-16
18:17
По информации издания «Кубанские новости» в Анапе по автодороге ходил голый мужчина. В сети появился видеоролик, на котором видно, как он останавливает машины и что-то спрашивает у водителей.
Полиция Анапы установила личность мужчины и его местонахождение. Полицейские также выяснили, что у этого человека имеются психические заболевания.
Мужчину передали медикам. Сейчас он находится в больнице, а его здоровью и жизни ничего не угрожает.
Опубликовано: Светлана Репина
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Голый мужчина гулял по автодороге в Анапе и попал в больницу
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