Голый мужчина гулял по автодороге в Анапе и попал в больницу

2022-10-16

18:17

По информации издания «Кубанские новости» в Анапе по автодороге ходил голый мужчина. В сети появился видеоролик, на котором видно, как он останавливает машины и что-то спрашивает у водителей.

Полиция Анапы установила личность мужчины и его местонахождение. Полицейские также выяснили, что у этого человека имеются психические заболевания.

Мужчину передали медикам. Сейчас он находится в больнице, а его здоровью и жизни ничего не угрожает. 

Опубликовано: Светлана Репина







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