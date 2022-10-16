Миллер: Россия прекратит поставки газа в Европу в ответ на «потолок цен»

Генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о возможных контрмерах России в ответ на решение западных стран установить предельную цену на российские энергоресурсы.

16 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер выступил в эфире телеканала "Россия-1", где заявил, что Москва полностью остановит поставки газа в Европу в случае, если страны Европейского союза предпримут любые попытки по введению потолка цен на российский газ. Миллер напомнил, что у "Газпрома" есть действующие контракты с со странами ЕС, и попытка изменить их цены станет нарушением условий.

Владимир Путин ранее также заявлял, что Россия не станет поставлять энергоносители тем государствам, которые намереваются ввести на них ограниченную цену.