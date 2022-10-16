Рогов: после серии неудач Киев сменил план по захвату Запорожской АЭС

Представитель администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что командование украинских военных изменило план по захвату атомной электростанции в Энергодаре.

16 октября член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что вооружённые силы Украины неоднократно пытались прорваться к Запорожской АЭС для взятия ядерного объекта под контроль, однако каждый раз терпели неудачу. По словам Рогова, тогда ВСУ хотели форсировать реку Днепр для штурма ЗАЭС, однако недавно план по наступлению на регион изменили.

Владимир Рогов утверждает, что теперь украинская армия концентрирует свои силы в трёх направлениях водохранилища возле Днепра для последующего штурма Запорожской атомной электростанции.