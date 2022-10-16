В Израиле задумались об оказании военной помощи Украине
2022-10-16
18:35
Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству страны начать оказывать Украине военную помощь.
Шай написал в Twitter, что Иран передает России баллистические ракеты, и для Израиля стало окончательно ясно, чью сторону нужно занять в данном конфликте. По его словам, Украина должна получить от Израиля такую же военную помощь, как уже получает от НАТО.
По информации The Washington Post, Россия договорилась с Ираном о поставках новой партии беспилотников и баллистических ракет класса «земля-земля». Ранее сообщалось о поставках иранских беспилотников в РФ, хотя обе стороны это отрицают.
Опубликовано: Светлана Репина
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