США признались, что поддерживают протесты в Иране

2022-10-16

18:41

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об «агрессивных шагах» страны по поддержке протестующих в Иране.

По его словам, Соединенные Штаты хотят привлечь к ответственности членов правительства Ирана, которые проявляют жестокость и применяют репрессии в отношении участников протестов, дают приказы избивать и убивать их.

Протесты начались в Иране в сентябре, поводом послужила смерть 22-летней Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов Ирана за неправильное ношение хиджаба, а через несколько дней девушка умерла.

Опубликовано: Светлана Репина







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