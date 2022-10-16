США признались, что поддерживают протесты в Иране
2022-10-16
18:41
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об «агрессивных шагах» страны по поддержке протестующих в Иране.
По его словам, Соединенные Штаты хотят привлечь к ответственности членов правительства Ирана, которые проявляют жестокость и применяют репрессии в отношении участников протестов, дают приказы избивать и убивать их.
Протесты начались в Иране в сентябре, поводом послужила смерть 22-летней Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов Ирана за неправильное ношение хиджаба, а через несколько дней девушка умерла.
Опубликовано: Светлана Репина
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