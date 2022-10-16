Кулеба: князь Владимир хотел вступления Украины в ЕС после крещения Киева

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал о позиции князя Владимира относительно членства Украины в Евросоюзе.

Вечером воскресенья украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что после обращения Киева в христианство князь Владимир сразу же захотел, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского союза. Кулеба заверил, что украинское правительство продолжит курс князя на вступление страны в состав ЕС.

При этом Дмитрий Кулеба не стал уточнять, что в 988 году не существовало ни Евросоюза, ни Украины как отдельно взятого государства, в то время как летописи не фиксируют упоминание ЕС в те времена.