Кулеба: князь Владимир хотел вступления Украины в ЕС после крещения Киева
2022-10-16
18:43
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал о позиции князя Владимира относительно членства Украины в Евросоюзе.
Вечером воскресенья украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что после обращения Киева в христианство князь Владимир сразу же захотел, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского союза. Кулеба заверил, что украинское правительство продолжит курс князя на вступление страны в состав ЕС.
При этом Дмитрий Кулеба не стал уточнять, что в 988 году не существовало ни Евросоюза, ни Украины как отдельно взятого государства, в то время как летописи не фиксируют упоминание ЕС в те времена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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