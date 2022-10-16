Забавные истории из жизни великих писателей и поэтов

Писатели – такие же люди, как и мы, и нередко влипают в разные истории. Правда, бывает, выходят из них более креативно.

Александр Пушкин:

Пушкин не особо утруждал себя соблюдениями приличий и вел себя довольно свободно.

Как-то раз он явился в театр в парике – недавно поэт переболел лихорадкой, и ему обрили голову. Поначалу ничто не предвещало беды, Пушкин спокойно смотрел спектакль. Но во время самой патетической сцены поэт взял и стянул с себя парик – жарко, мол! И принялся им обмахиваться.

По свидетельствам очевидцев, сдержать смех при виде этой картины было решительно невозможно.

Однако Пушкину и этого оказалось мало: он принялся подшучивать над актерами и спектаклем в целом. В общем, серьезного представления не получилось.

Лев Толстой:

В Туле решили поставить пьесу «Плоды просвещения», которую Толстой написал для своих домашних. Автор получил почетное приглашение на спектакль.

Но когда он пришел в театр, его попросту не пустили: Лев Николаевич был одет сообразно своей философии, по-простому, в обычную свою деревенскую одежду. Привратник велел ему идти своей дорогой.

Толстой спорить не стал, а уселся неподалеку. Вскоре к театру подъехал местный чиновник. Увидев писателя на лавочке, он удивился и спросил, что тот здесь делает.

Толстой ответил: «Сижу». И, улыбаясь, объяснил: «Хотел посмотреть свою пьесу, да не пускают…». Организаторы страшно смутились, и можно только гадать, какой нагоняй получил привратник.

Артур Конан Дойл:

В Париже произошел забавный случай с создателем самого знаменитого сыщика всех времен. Артур Конан Дойл сошел с поезда, к нему подбежал таксист, положил его чемодан в машину и спросил:

«Куда вас везти, месье Конан Дойл?» Писатель удивился, откуда он знает его в лицо.

Таксист в ответ сказал, что освоил дедуктивный метод Холмса и проанализировал многие детали – на руке следы от чернил, значит, этот человек много пишет, по манере держаться – врач, но одежда в лондонском стиле и так далее.

Выслушав его, Холмс поразился: «Да вы сами настоящий Шерлок Холмс!» Тут таксист немного смутился и добавил: «Да… Но я заметил еще одну деталь. На ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваше имя и фамилия…»

Николай Гоголь:

У Гоголя с самого детства было специфическое чувство юмора, и все забавные ситуации он в основном инициировал сам. Так, как-то раз он ехал из Москвы в Петербург.

По дороге ему и его товарищу предложили купить пряники. Гоголь с самым серьезным видом начал доказывать продавцу, что у него не пряники, а мыло. На вид мыло, пахнут мылом, а мыло, вообще-то, дороже пряников!

Продавец держался долго, но потом рассердился. И, возможно, даже засомневался в своем рассудке – Гоголь говорил ну очень убедительно.

Владимир Маяковский:

Однажды Владимир Маяковский выступал на очередном диспуте. Темой обсуждения был пролетарский национализм.

Маяковский признался, что он человек мира: среди русских чувствует себя русским, среди грузин – грузином.

Какой-то шутник из зала выкрикнул: «А среди дураков?» Маяковский не растерялся и ответил: «Среди дураков я впервые».

Марк Твен:

Марк Твен был рассеянным человеком и из-за этого часто попадал в нелепые ситуации. Однажды, когда он ехал в поезде, вошел контролер.

Твен принялся искать билет по карманам, но тщетно – того нигде не было. В конце концов контролер сжалился и сказал, что проверит его билет на обратном пути. А если тот и не найдется – ничего страшного, не конец света.

Твен в ответ на это яростно запротестовал: «Нет, я обязательно должен найти этот треклятый билет! Иначе как я узнаю, куда еду?!»