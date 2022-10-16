Салливан заявил об ответных мерах США в случае применения РФ ядерного оружия

Помощник президента США Джейк Салливан рассказал об ответных мерах Вашингтона в случае применения Москвой ядерного оружия.

16 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в своём пресс-релизе заявил, что Вашингтон нанесёт ответный удар при использовании Москвой ядерного оружия в ходе СВО РФ на Украине.

Салливан пояснил, что ответ Соединённых Штатов будет напрямую зависеть от того в каком именно масштабе, в тактическом или более крупном, ядерное оружие будет применено российской армией.