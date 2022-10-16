Стремоусов: «Россия поставит мат Украине этой зимой»

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором сказал, что Россия «поставит мат» Украине уже этой зимой.

По его словам, Украина не может победить в конфликте с Россией. Он убежден, что Россия сможет справиться с украинскими властями.

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что российские ВДВ разрушили планы украинских военных по наступлению на Херсонском направлении.