Стремоусов: «Россия поставит мат Украине этой зимой»
2022-10-16
18:49
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором сказал, что Россия «поставит мат» Украине уже этой зимой.
По его словам, Украина не может победить в конфликте с Россией. Он убежден, что Россия сможет справиться с украинскими властями.
Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что российские ВДВ разрушили планы украинских военных по наступлению на Херсонском направлении.
Опубликовано: Светлана Репина
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