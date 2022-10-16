МИД Украины: князь Владимир после крещения Руси хотел вступления в ЕС
2022-10-16
18:54
Внешнеполитическое ведомство Украины в Twitter сделало вывод, что князь Владимир еще в X веке хотел вступления Украины в Европейский союз.
Внешнеполитическое ведомство Украины сообщило через свой аккаунт в Twitter о желании князя Владимира вступления Украины в Европейский союз.
По мнению дипломатов, стремление это появилось в правителя Киевской Руси еще в X веке, сразу после проведения обряда крещения в Днепре.
"Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС", - написано в публикации.
В МИД Украины заявили, что страна по-прежнему привержена этой идее.
Опубликовано: Максим Алексеев
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