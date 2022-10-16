МИД Украины: князь Владимир после крещения Руси хотел вступления в ЕС

Внешнеполитическое ведомство Украины сообщило через свой аккаунт в Twitter о желании князя Владимира вступления Украины в Европейский союз.

По мнению дипломатов, стремление это появилось в правителя Киевской Руси еще в X веке, сразу после проведения обряда крещения в Днепре.

"Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС", - написано в публикации.

В МИД Украины заявили, что страна по-прежнему привержена этой идее.